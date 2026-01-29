L'Unitre di Savigliano, Marene e Monasterolo va in trasferta a Gardone Riviera. Sabato 28 marzo è in programma la visita al Vittoriale degli Italiani: è possibile iscriversi dal 9 febbraio al 3 marzo prossimi, presso l'Agenzia “Maratona viaggi” di via Cernaia.

La visita prevede la partenza in pullman davanti all'Ala di piazza del Popolo alle 7 (costo del trasporto da definirsi in base al numero dei partecipanti, massimo 38). Arrivo e visita alla Villa del Vittoriale (costo del biglietto 14 euro), con pranzo libero. Nel pomeriggio, visita ai Giardini e ripartenza verso le 16. Ad accompagnare il gruppo ci sarà Emanuela Borgatta, docente ed esperta conoscitrice di D'Annunzio.

La visita è riservata ai soli iscritti unitre; è possibile prenotare per sé più uno. Per informazioni, contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, l'Ufficio cultura del Municipio: 0172.710222-235.