Un mese di apertura per l'Asti-Cuneo, Robaldo: "Opera di collegamento strategica anche per i mezzi pesanti" [VIDEO]

Dieci minuti risparmiati e traffico più scorrevole anche per la Fondovalle dove sono diminuiti i passaggi dei mezzi pesanti.

Questo è il primo bilancio che si può tracciare, cronometro alla mano, a un mese esatto dall'apertura completa dell'A33 Asti-Cuneo. Nello stesso periodo di tempo, sono poi aumentati gli accessi nel tratto Marene-Cherasco (già aperto, ndr) con un +258%.

Questa mattina siamo partiti da Mondovì con il sindaco e presidente della Provincia, Luca Robaldo per percorrere l'autostrada fino ad Alba. Al ritorno abbiamo percorso la Fondovalle, cronometrando i tempi di percorrenza e le condizioni di viabilità.

[Il tempo impiegato da Mondovì ad Alba percorrendo la A33]

"Ho aspettato un mese esatto prima di percorrere nuovamente il nuovo tratto della Asti-Cuneo - spiega Robaldo -. Ho voluto attendere, infatti, che fossero i cittadini a dirci cosa ne pensano. E questi numeri ci dicono che i cittadini prediligono sempre la concretezza alla polemica.

Pur con tutti i limiti dovuti al cantiere, il tratto di Asti-Cuneo aperto un mese fa sta svolgendo egregiamente il proprio ruolo ed è scelto come principale via di collegamento sia per chi si reca da una zona all'altra della nostra provincia, sia da chi vuole dirigersi verso altre Province e verso la Lombardia. E soprattutto dai mezzi pesanti".

"Ogni tanto - conclude Robaldo - è bene fermarsi a riflettere e Ia riflessione la voglio rivolgere soprattutto nei confronti di chi non ha mai smesso di credere, e lavorare, a quest'opera, a chi ogni giorno si è dedicato a superare tutte le impasse - burocratiche e non - che ci sono state in questi anni. Sono molte le persone che, ad ogni titolo, hanno dedicato tempo ed impegno a tutto questo. Uno su tutti? Il Presidente Cirio.

Stamane, nel percorrere il nuovo tratto, ho poi potuto apprezzare come i lavori stiano procedendo al fine di rispettare la tempistica di fine aprile, quando l'opera dovrebbe essere completata.

Come Amministrazione Provinciale stiamo valutando le azioni da intraprendere sulla viabilità provinciale ormai sostituita da quella autostradale, valutazioni che intendiamo condividere con i Comuni attraversati dalle strade di nostra competenza e con le Associazioni di categoria interessate".