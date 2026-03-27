Martedì 31 marzo, Quartetto Yon in concerto nel Duomo di Saluzzo

Il Quartetto Yon porterà nel Duomo di Saluzzo " Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce", una tra le pagine musicali più intense e spirituali del compositore austriaco Franz Joseph Haydn.

Ispirata a quelle che per la tradizione cristiana sono le ultime frasi pronunciate da Gesù Cristo morente, l’opera è stata composta nel 1787 su commissione per il Venerdì Santo a Cadice, dove si teneva una particolare cerimonia in occasione dei riti cristiani della Passione. Considerata dallo stesso Haydn uno dei suoi lavori migliori, si compone di 9 brani: un’introduzione maestosa, 7 sonate e Il terremoto conclusivo, che segna simbolicamente il trapasso di Gesù.

Alla versione orchestrale originale il compositore austriaco ne fece seguire poi altre tre: una per quartetto d’archi, una per tastiera sola e una in forma di oratorio per soli, coro e orchestra.

La versione presentata in Duomo vedrà come protagonisti il Quartetto Yon, una formazione non stabile di musicisti che si sono conosciuti nell'ambito del corso di perfezionamento orchestrale Obiettivo Orchestra della Scuola APM, in collaborazione con la Filarmonica TRT.

La formazione è composta da Virginia Citraro e Michele Mauro ai violini, Tessa Rippo alla viola e Cecilia Caminiti al violoncello.

I musicisti del Quartetto Yon si sono perfezionati con illustri maestri come la violinista Carolin Widmann (acclamata solista a livello mondale nonché docente di violino presso la rinomata Hochschule fair Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" di Lipsia in Germania), il violoncellista Relja Lukic (primo violoncello del Teatro Regio di Torino) e il violista Enrico Carraro (prima viola del Teatro Regio di Torino), arricchendo la loro esperienza musicale e tecnica.

La formazione ha avuto l'opportunità di suonare in importanti rassegne musicali come MiTo Settembre Musica, Occit'amo e Suoni dal Monviso.

II quartetto si dedica all'esecuzione di musica da camera, con un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo.