SCI / Crans Montana allo svizzero Von Allmen, ma è trionfo Italia: Paris 2°, quattro nella top ten

Se doveva essere un test per capire come sta la squadra maschile italiana in vista delle prime gare olimpiche di Milano Cortina, è stato superato. La Discesa di Coppa del Mondo sulle piste di Crans Montana, che tra un anno assegneranno le medaglie mondiali, è stata una prova di forza tra i padroni di casa e gli azzurri. Ha vinto il ventiquattrenne bernese Franjo Von Allmen dello Ski Club Boltigen con il tempo di 1’,55” e alle sue spalle si è piazzato il carabiniere altoatesino Dominik Paris, staccato di 65/100, mentre terzo a 70/100 è arrivato lo statunitense Ryan Cochran-Siegle del Cochran's Ski Club. Quarto a 9/100 dal podio Marco Odermatt, leader indiscusso della classifica generale, quinto ad 86/100 un sempre più sorprendente Benjamin Alliod: per il ventiseienne valdostano del Centro Sportivo Esercito è il miglior piazzamento nel Circo Bianco.

[Benjamin Alliod]

Al settimo posto un solido Mattia Casse, a 92/100, che sino a due terzi del percorso avrebbe potuto giocarsi la vittoria con Von Allmen. “Ho sciato bene dall’inizio alla fine, - ha commentato a fine gara il poliziotto valsusino - anche se nella parte bassa ho tenuto una linea più abbondante, che mi ha fatto perdere quei due decimi necessari per rimanere con i primi. La settimana prossima ci sarà una gara secca su un terreno sicuramente favorevole agli italiani, siamo pronti”.

[Mattia Casse]

Nono posto per il carabiniere di Castelrotto Florian Schieder, ventesimo per il canellese di origine Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito, tornato finalmente in zona punti dopo un periodo opaco, ventunesimo per l’inossidabile ed esemplare finanziere sudtirolese Christof Innerhofer, ventitreesimo per il finanziere gardesano Giovanni Franzoni, che non ama molto una pista per scivolatori come quella di Crans Montana.

[ Florian Schieder]

Esperienza importante sul tracciato vallesano anche per il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, che si è meritato la convocazione dopo le buone prestazioni in Coppa Europa: ha chiuso 55° a 3”,76/100.

[ Gregorio Bernardi]

La classifica della Discesa di Crans Montana della Coppa del Mondo maschile: https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=127404

Nelle immagini dell’agenzia Pentaphoto: gli azzurri protagonisti della Discesa di Crans Montana della Coppa del Mondo maschile