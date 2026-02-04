Gli impianti sportivi comunali ospitano il 1° Memorial dedicato a Pietro Ramonda

Domenica 1° febbraio a Busca è stata una giornata all'insegna dello sport. Gli impianti sportivi comunali “Natale Berardo”, hanno ospitato il 1° Memorial dedicato a Pietro Ramonda, grande appassionato di calcio recentemente scomparso.

Il torneo, riservato alla categoria Pulcini 2015, ha visto scendere in campo numerose squadre del territorio, insieme a formazioni professionistiche. A salire sul podio è stato l’Alcione Milano, società affiliata al Milan, seguito dalla Juventus; terzo posto per la squadra cittadina Busca 1920.

Presente alle premiazioni l’Assessore allo Sport Diego Bressi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale: «Siamo orgogliosi di accogliere a Busca un evento di grande livello calcistico. Complimenti allo staff del Busca Calcio per l’organizzazione e un sentito ringraziamento alle famiglie Berardo e Ramonda».

(L’Assessore allo Sport Diego Bressi durante le premiazioni)

È intervenuto inoltre Luca Berardo, il figlio di Ezio e nipote di Natale Berardo, il "presidente" grazie al quale venne realizzato il nuovo impianto sportivo.