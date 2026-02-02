CALCIO ECCELLENZA / Pari tra Fossano e Albese, Fresia e Rosso nel post match [VIDEO]

È finita 2-2 la partita tra Fossano Calcio 1919 e Albese 1917, valida per la 19ª giornata del campionato di Eccellenza.

Hanno deciso la sfida dello stadio “Angelo Pochissimo” le reti ospiti di Amansour (34’) e Lazzarin (49’) e i gol fossanesi di Sangare (57’) e Giovinco (rig. 68’).

In classifica i langaroli salgono a 36 punti e i blues a quota 34.

Nel prossimo turno di campionato il Fossano farà visita al Chieri (stadio “Piero De Paoli”), mentre l’Albese ospiterà l’Ovadese (stadio “Augusto Manzo”); fischio d’inizio per entrambe alle 14:30.

Le dichiarazioni degli allenatori Paolo Fresia e Giancarlo Rosso al termine del match (GUARDA IL VIDEO)