Dalla Granda al tennis che conta: Caramagna fa festa a Simone Massellani [FOTO E VIDEO]

Partecipata festa ieri sera, nella sala comunale di Caramagna Piemonte, per il ritorno in paese di Simone Massellani, promessa del tennis, rientrato in Italia dopo aver disputato un sontuoso Australian Open nella categoria Junior.

Fresco diciottenne, grande tifoso del “prof” Yannik Sinner, dopo l’exploit di Melbourne Simone è salito nientemeno che alla piazza numero 29 nel ranking mondiale di categoria, classifica nella quale è peraltro il primo italiano.

L’atleta, rientrato dall’Australia insieme al coach Umberto Marino e allo staff tecnico, è stato ricevuto dal sindaco Franco Emanuel, dal vicesindaco Massimo Panero, dall’assessore allo Sport Sebastiano Emanuel e dall’intera Giunta comunale, che gli ha voluto consegnare una targa di merito. Analoga accoglienza, sempre ieri in mattinata, gli era stata riservata al Grattacielo della Regione Piemonte a Torino, alla presenza del presidente Alberto Cirio.

L'INTERVISTA [VIDEO]

A Melbourne Simone ha raggiunto gli ottavi di finale nel singolare, uscendo poi di scena contro lo statunitense Hance. E’ stato anche protagonista nel doppio con Matteo Gribaldo.

Nel suo paese natale ha ricevuto anche l’orgoglioso abbraccio dei suoi familiari (papà Marco è un conosciuto panettiere con attività in centro paese) e degli amici della leva 2008.

Lui è già concentrato sugli obiettivi futuri, per poter salire ancora più in alto nella classifica mondiale di categoria e giungere come testa di serie tra i primi 16 al mondo quando, tra pochi mesi, sarà chiamato a disputare il "Roland Garros" a Parigi e "Wimbledon" a Londra.

Prima però, dal 16 febbraio, giocherà in Tunisia il primo torneo in assoluto a livello professionistico e, in questi giorni ricominceranno le intense sedute di allenamento sui campi del Best Point di Cuneo e in Toscana al centro federale di Tirrenia per arrivare pronto agli appuntamenti che contano.