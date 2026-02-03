CALCIO / L’attesa è finita: domani Cuneo e Alessandria si sfidano per la Coppa Italia Eccellenza

L’attesa è finita: il grande giorno sta arrivando. Domani, mercoledì 4 febbraio, l’AC Cuneo 1905 affronterà l’US Alessandria 1912 nella finale regionale di Coppa Italia Eccellenza. La sfida andrà in scena sul sintetico dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli, fischio d’inizio alle ore 20:30.

L’Alessandria si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico, forte di un incredibile rullino di marcia stagionale. I “Grigi” potranno contare sul fiuto del gol del bomber Modou Diop (già 21 reti quest’anno), sull’esperienza del difensore centrale Cristian Tos e sulla visione di gioco del capitano Gianluca Nicco. Il Cuneo proverà a rispondere (probabilmente) con il collaudato 4-3-1-2, con Federico Nacci a sostegno delle due punte. Fondamentale sarà l’apporto offensivo del tridente Regolanti-Gyimah-Caristo (chi dall’inizio e chi in corso d’opera), senza trascurare la fisicità difensiva di Samuele Scotto e la sostanza di Simone Angeli in mezzo al campo.

Le motivazioni sono altissime per entrambe. I biancorossi non hanno mai vinto la competizione e proveranno a mettere in bacheca il trofeo di fianco allo storico Scudetto Serie D del 2010/11. Discorso ben diverso per gli alessandrini che vantano un prestigioso palmares: una Coppa Italia Serie D (1972/73), una finale di Coppa Italia (1936) e la leggendaria semifinale del 2015/16. Proprio quest’anno ricorre il decennale di quella cavalcata che vide i piemontesi arrendersi solo al Milan di Balotelli a un passo dall’ultimo atto. Per loro alzare il trofeo significherebbe chiudere simbolicamente un ciclo difficile dieci anni dopo.

In questa stagione i precedenti sorridono ai ragazzi di mister Alberto Merlo, capaci di battere il Cuneo due volte per 1-0. All'andata, al "Moccagatta", la rete di Ventre decise un match molto combattuto; il ritorno, giocato lo scorso 11 gennaio al “Paschiero”, è stato invece risolto dal solito Diop nell'unica vera occasione dell'incontro.

Entrambe le formazioni stanno vivendo un ottimo periodo e arrivano al “Silvio Piola” in forma smagliante: i cuneesi sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre l'Alessandria ne ha infilate quattro. In campionato quest’ultimi guidano il girone B con 47 punti, seguiti proprio dalle “Aquile” a quota 38.

La truppa di Danilo Bianco ha raggiunto l’ultimo atto grazie al successo ai rigori in semifinale contro il Volpiano Pianese. I “Grigi”, invece, hanno superato il Borgosesia ai calci di rigore dopo due pareggi a reti bianche.

La partita sarà diretta da Julian Ignacio Mollea di Torino, coadiuvato dagli assistenti Fady Hosni di Torino e Francesco Giuseppe Lefosse di Torino.

La vincitrice della competizione regionale prenderà il via alla fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza che inizierà l’11 febbraio. La squadra che riuscirà ad imporsi nel torneo nazionale otterrà di diritto la promozione al campionato di Serie D (stagione 2026/27), nel caso in cui la vincitrice sia già promossa allora la promozione verrà assegnata all’altra finalista.