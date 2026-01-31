Guizzo salvezza del Bra con il Gubbio: decide Sinani

Il Bra continua a macinare risultati e torna dal campo neutro di Sestri Levante con tre punti pesantissimi. Contro un Gubbio spento e poco aggressivo, i giallorossi si impongono per 1-0, confermando il momento favorevole che accompagna la squadra piemontese ormai da diverse settimane.

A decidere la gara è la rete di Sinani al 33’ del primo tempo. L’azione nasce da una disattenzione difensiva degli umbri: la retroguardia eugubina si fa sorprendere, con il capitano Signorini in netto ritardo, e l’attaccante braidese ne approfitta con una stoccata precisa che non lascia scampo al portiere. Un episodio che fotografa bene l’inerzia della partita, con il Bra più lucido e concreto e un Gubbio incapace di reagire con continuità.

Dopo il vantaggio, i piemontesi gestiscono con ordine, senza concedere vere occasioni agli avversari. Il Gubbio prova ad alzare il baricentro nella ripresa, ma manca di aggressività e idee, finendo per sbattere contro una difesa braidese attenta e compatta.

Con questa vittoria, il Bra aggancia la Sanbenedettese al 15° posto in classifica a quota 24 punti, dando continuità a un periodo decisamente positivo. Nelle ultime dieci partite, infatti, i giallorossi hanno conosciuto una sola sconfitta, quella contro la Ternana lo scorso 14 dicembre.