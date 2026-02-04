Con PlayTheGame verso lo sport inclusivo grazie a Fondazione Crc e Asl Cn1

Un'intensa giornata di formazione e confronto ha animato il Rondò dei Talenti di Cuneo lo scorso 30 gennaio, dove professionisti sanitari, esperti di tecnologia e specialisti dell’età evolutiva si sono riuniti per esplorare le nuove frontiere nella valutazione e nel trattamento dei disturbi della coordinazione motoria (DCD), con una particolare attenzione alle innovazioni riabilitative basate su serious games, realtà virtuale e sport adattato.

Tra gli interventi di rilievo, la lectio magistralis di Letizia Sabbadini, psicologa clinica e neuropsicologa, che ha tracciato un quadro evolutivo e prospettico sul DCD e sulle comorbidità con i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. Giovanna Gison, esperta in neuropsicomotricità, ha illustrato alcuni strumenti innovativi per la progettazione riabilitativa nell’autismo, mentre Ersilia Vallefuoco (PhD in Information Technology) ha presentato le potenzialità della realtà virtuale nel trattamento della disprassia.

Al centro della giornata, i risultati del progetto PlayTheGame: dall'abilità digitale al diritto allo sport inclusivo, iniziativa finanziata dalla Fondazione CRC e coordinata dal gruppo operativo Progetti ed Innovazione del Dipartimento Materno Infantile dell'Asl CN1. Gli esiti del percorso abilitativo sui 20 minori convolti hanno dimostrato come l’integrazione tra tecnologie digitali e attività sportiva adattata possa migliorare le capacità motorie e sociali di bambini con diagnosi di autismo e DCD.

Il progetto ha visto anche il preziosissimo coinvolgimento del Michelin Sport Club di Cuneo, dove i bambini hanno sperimentato direttamente e concretamente il valore di un'attività tennistica adatta, sotto l'attenta direzione congiunta di maestri nazionali di tennis e terapisti della neuropsicomotricità.

PlaytheGame si è dunque dimostrato un modello innovativo ed inclusivo, capace di coniugare riabilitazione, tecnologia e sport per migliorare concretamente la qualità della vita dei piccoli partecipanti, un passo importante verso una riabilitazione partecipata e orientata al futuro.