Orientamento e iscrizioni: CFPCemon al fianco delle famiglie nella scelta del percorso IeFP

È un periodo delicato per molte famiglie, chiamate a compiere una scelta importante per il futuro dei propri figli: individuare il percorso più adatto dopo la scuola secondaria di primo grado. In questo contesto, il CFPCemon si conferma un punto di riferimento sul territorio, affiancando genitori e studenti non solo nella fase di orientamento, ma anche nel momento operativo dell’iscrizione.

Accanto all’orientamento, il CFPCemon offre un supporto concreto nella gestione della procedura telematica di iscrizione. Le sedi operative di Ceva e Mondovì sono disponibili, su appuntamento, per accompagnare le famiglie passo dopo passo nella compilazione della domanda online, svolgendola insieme e riducendo il rischio di errori o blocchi tecnici.

Un’attenzione particolare è rivolta a chi teme di incontrare difficoltà nella procedura: l’invito è quello di contattare le sedi prima di avviare l’iscrizione, così da affrontare il passaggio con maggiore serenità e consapevolezza.

Il CFP Cemon ricorda inoltre che la scuola è sempre aperta, previo appuntamento, per consentire a famiglie e studenti di visitare i laboratori e gli spazi didattici, conoscere l’ambiente di apprendimento e confrontarsi direttamente con formatori e orientatori.

Il Direttore Lombardi intende ricordare inoltre come l’offerta formativa del CFPCemon si arricchisca di una novità significativa: i corsi di Meccanica e Produzioni alimentari (Cucina) permetteranno alle classi prime in partenza di accedere a un percorso quadriennale finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. Una possibilità che consente agli studenti di intraprendere un percorso IeFP senza precludersi il conseguimento del diploma, mantenendo al centro una didattica pratica e laboratoriale.

Anche per i percorsi di Estetica e Acconciatura, il CFP Cemon ha attivato accordi con scuole partner del territorio che consentono alle studentesse e agli studenti, dopo il terzo anno di qualifica, di proseguire il percorso presso un istituto commerciale e arrivare al diploma. Una soluzione che amplia le opportunità formative e risponde alle esigenze di continuità scolastica espresse da molte famiglie.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare la sede di Ceva al numero 0174 701284 o la sede di Mondovì allo 0174 42135.