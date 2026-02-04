 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 febbraio 2026, 13:11

Cuneo, concorso per istruttore amministrativo: scadenza domande 6 marzo

Bando per un posto a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi alla persona. Le candidature vanno presentate sul Portale unico del reclutamento entro le 12 del 6 marzo

Cuneo, concorso per istruttore amministrativo: scadenza domande 6 marzo

Il Comune di Cuneo ha indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di "Istruttore amministrativo" nell'Area degli Istruttori a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Servizi alla persona.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 6 marzo. I candidati interessati potranno consultare il bando completo e le informazioni sulla procedura concorsuale attraverso il Portale unico del reclutamento (inpa.gov.it) oppure sul sito istituzionale del Comune di Cuneo, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

La procedura selettiva prevede il superamento di esami per l'accesso alla posizione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare la documentazione disponibile sui portali indicati o rivolgersi direttamente all'Ufficio Risorse Umane del Comune.


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium