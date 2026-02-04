Carta di identità elettronica, Cuneo apre gli sportelli il sabato: "Necessaria la sostituzione entro agosto"

Per facilitare il passaggio alla CIE (carta di identità elettronica) dei cittadini cuneesi, il servizio Anagrafe del Comune ha predisposto un piano di aperture straordinarie ad accesso libero (quindi senza necessità di prenotazione).

Le prime due aperture straordinarie saranno sabato 14 febbraio e sabato 28 febbraio, dalle 8:30 alle 12; le successive saranno comunicate a breve (nel mese di marzo una sarà coincidente con le aperture previste per il rilascio delle tessere elettorali necessarie per poter votare al referendum confermativo).

Le aperture del sabato saranno dedicate ai cittadini residenti a Cuneo (circa 7.000) in possesso di carta di identità cartacea, anche se in corso di validità, e che devono ottenere la CIE, mentre non saranno rilasciate altre tipologie di certificati anagrafici.

Ricordiamo infatti che, come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto i documenti d’identità cartacei rilasciati dai Comuni italiani, anche se non scaduti, non saranno più validi. Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con quello elettronico.

Coloro che hanno già preso un appuntamento, sono invitati ad utilizzare la data prenotata.

Così commenta Luca Serale, vicesindaco e assessore con delega all’Anagrafe: “Il prossimo termine della validità dei documenti cartacei, che da agosto non saranno più utilizzabili, sta creando un sovraccarico agli sportelli, perché a chi si presenta per la naturale scadenza del documento (circa 6.000 all’anno, secondo i dati storici in nostro possesso) vanno ad aggiungersi tutti coloro che hanno ancora la carta di identità cartacea, magari valida ancora per alcuni anni. Solo a Cuneo, tuttora, sono circa 7.000 i possessori del documento di carta che deve essere sostituito. Numeri estremamente rilevanti, che vanno affrontati con misure eccezionali. Per questo abbiamo deciso di approntare un piano di aperture straordinarie, in modo da affrontare questo sovraccarico e venire incontro alle esigenze dell’utenza. Quando avremo gli esiti di queste prime aperture, valuteremo quali altre azioni mettere in campo.”

“Per noi la semplificazione non è solamente utilizzare nuove tecnologie, – dichiara l’assessore alla Semplificazione Andrea Girard – ma significa cercare di semplificare concretamente la vita delle persone. Per questo motivo abbiamo predisposto questo piano di aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe, in modo da rispondere alle esigenze dei nostri concittadini, che magari durante la settimana hanno difficoltà a recarsi in comune per rifare la carta di identità. Sempre nell’ottica di venire incontro alle esigenze degli utenti, a queste aperture straordinarie vanno ad aggiungersi le aperture del giovedì pomeriggio, in questo caso però con il consueto sistema della prenotazione, per favorire coloro che hanno difficoltà a liberarsi al mattino. La nostra intenzione è di potenziare ancora l’attività degli sportelli, per cercare di accontentare il più possibile le esigenze dei nostri concittadini.”