Nuova biglietteria al Castello di Grinzane Cavour, accoglienza e informazioni in un unico spazio

Il Castello di Grinzane Cavour, cuore simbolico delle Langhe e sito riconosciuto dall’UNESCO, compie un nuovo passo nel percorso di rafforzamento dell’accoglienza. In queste settimane sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova biglietteria, destinata a svolgere anche la funzione di info point territoriale, con apertura prevista nel giro di pochi giorni.

Il nuovo spazio è stato progettato per rendere più chiaro e ordinato l’accesso al maniero, concentrando in un unico punto il servizio di ticketing per il Castello e per il Museo delle Langhe, insieme a un presidio informativo dedicato al territorio. La biglietteria diventa così il primo luogo di orientamento per il visitatore, chiamato non solo ad accedere agli spazi museali ma anche a entrare in contatto con itinerari, eventi ed eccellenze delle Langhe.

A inquadrare il senso dell’intervento è Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. “Il Castello di Grinzane Cavour si conferma sempre più come punto di riferimento delle Langhe. Con la nuova biglietteria l’esperienza di visita inizia già dall’ingresso, attraverso un’accoglienza rinnovata, chiara e moderna”, spiega. “Qui il visitatore trova non solo il biglietto per il Castello e per il Museo delle Langhe, ma anche informazioni utili per scoprire percorsi, eventi ed eccellenze del territorio. È il primo benvenuto del Castello e rappresenta pienamente lo spirito ospitale delle Langhe”.

L’intervento si inserisce in una progettualità condivisa tra Enoteca e amministrazioni locali. In questo quadro si colloca anche il contributo della Città di Alba, come evidenziato dal sindaco Alberto Gatto, vicepresidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. “Il Castello di Grinzane Cavour rappresenta un patrimonio di assoluta eccellenza e un punto di riferimento identitario, culturale e turistico per l’intero territorio di Alba e delle Langhe”, osserva. “La collaborazione con l’Amministrazione comunale di Grinzane Cavour e con il Consiglio di Amministrazione dell’Enoteca consente di portare avanti una visione condivisa, che punta alla tutela ma anche alla valorizzazione contemporanea del maniero”. Negli ultimi anni questa visione si è tradotta in una serie di interventi mirati, tra cui la realizzazione del Museo in Vigna e l’ammodernamento della sala ristorante, inseriti in una progettualità più ampia che riconosce nel Castello un presidio culturale, storico ed enogastronomico di rilevanza internazionale.

Accanto alla nuova biglietteria, sul fronte interno è stato completato anche l’intervento sugli impianti di climatizzazione della Sala delle Maschere, un lavoro meno visibile ma fondamentale per migliorare la fruizione degli ambienti e la conservazione degli spazi. Un ulteriore tassello di un percorso che conferma il Castello di Grinzane Cavour come luogo capace di rinnovarsi nel tempo, senza perdere il proprio valore simbolico.