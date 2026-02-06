“C’è un giorno all’anno in cui il cassetto dei calzini diventa un messaggio pubblico”: oggi anche Dronero ha celebrato la giornata dei calzini spaiati

La Giornata dei calzini spaiati nasce in Italia, nel 2013, in una scuola primaria di Terzo di Aquileia (Udine). È stata un’idea della maestra Sabrina Flapp, un’intuizione semplice per parlare di diversità, inclusione e accettazione dell’altro, partendo da un gesto alla portata di tutti.



Quest’anno questa giornata si è celebrata proprio oggi, venerdì 6 febbraio, e dall’amministrazione comunale di Dronero arriva una riflessione per grandi e piccini, ricca di significato.



“C’è un giorno all’anno in cui il cassetto dei calzini smette di essere un piccolo dramma domestico e diventa un messaggio pubblico - si legge - È la Giornata dei calzini spaiati. E no, non è una scusa per uscire di casa di fretta. È un gesto semplice, accessibile a tutti, quasi disarmante: indossare due calzini diversi. Nessun simbolo complesso, nessuna parola d’ordine. Solo due piedi e un minimo di coraggio cromatico. Proprio per questo funziona.



I calzini spaiati non gridano, non dividono, non mettono in imbarazzo. Ma dicono una cosa chiarissima: non tutto deve combaciare per forza. E soprattutto, non tutto ciò che è diverso è sbagliato. Questa giornata parla di inclusione, sì, ma lontano dai manifesti. Parla di inclusione quotidiana, concreta, fatta di dettagli. Di bambini che a scuola scoprono che la diversità non è una colpa. Di adulti che, anche solo per un giorno, smettono di aggiustarsi continuamente. Di normalità che si allarga, invece di stringere.



Perché spesso l’esclusione nasce proprio da lì: dall’idea che esista un solo modo giusto di essere, e che tutto il resto sia un errore da correggere. I calzini spaiati rispondono senza polemica, con una domanda silenziosa: e se il problema non fosse la differenza, ma l’ossessione per l’abbinamento?”