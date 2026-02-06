 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 06 febbraio 2026, 13:56

Patto Civico per la Granda, proseguono gli incontri formativi per gli amministratori locali

Il coordinatore Pettavino: "Lunedì 9 febbraio approfondiremo le novità nel settore dell'urbanistica". L'incontro inizierà alle 18 e si svolgerà presso il Centro Incontri della Provincia

Un precedente incontro

Un precedente incontro

Prosegue il percorso degli incontri formativi che Patto Civico per la Granda propone a tutti gli amministratori comunali della provincia ed ai funzionari comunali interessati.

La seconda tappa, prevista per le ore 18 di lunedì 9 febbraio, approfondirà le novità e le tematiche legate all'Urbanistica, uno dei settori di impegno più rilevanti per gli Enti Locali e si svolgerà sempre a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia, e sempre alle ore 18. Relatore sarà l'architetto Alessandro Mola, Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Piemonte.

"Con l'arch. Alessandro Mola, che ringraziamo per la disponibilità, approfondiremo le ultime novità legislative e le procedure burocratiche che interessano i Comuni - spiega il coordinatore Alberto Pettavino, consigliere comunale di Savigliano -. Questo tema rappresenta, infatti, un ambito di grande complessità e di particolare confronto fra i tecnici comunali ed i cittadini".

Come sempre, durante la lezione sarà possibile porre domande e richiedere chiarimenti al relatore.

Per iscriversi è sufficiente compilare il format a questo indirizzo:
tinyurl.com/URBANISTICA26

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium