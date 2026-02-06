Un nuovo pulmino per gli ospiti del Centro Diurno e Residenziale “La Vignola” di Mondovì

Grazie al progetto “Viaggiando in sicurezza” – Bando Generale 2025 e al sostegno della Fondazione CRC, la Cooperativa Sociale “Il Melograno” ha potuto acquistare un nuovo pulmino attrezzato destinato agli ospiti del Centro Diurno e Residenziale “La Vignola” di Mondovì.

Il nuovo pulmino segna un passo importante per assicurare un servizio di accompagnamento più sicuro, confortevole e attento alle esigenze delle persone con disabilità. Grazie a questo mezzo, gli ospiti potranno continuare a partecipare attivamente alla vita del territorio, prendendo parte a eventi, attività culturali e momenti di socializzazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di inclusione nella comunità.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo dei partner coinvolti: i Comuni di Lesegno, San Michele Mondovì e Viola, insieme alle associazioni ASD Discesa Liberi, ASD Atletica Mondovì, A.N.F.F.A.S. Mondovì e Associazione “Come Voi Insieme a Voi”. Un impegno condiviso che testimonia la volontà comune di costruire una comunità più attenta, accessibile e solidale.

Ogni viaggio a bordo di questo nuovo pulmino è un’occasione per abbattere barriere, creare relazioni e vivere esperienze che fanno bene al cuore.