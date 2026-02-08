Carnevale di Saluzzo: contro nuvole e pioggia si impone lo spettacolo della sfilata [FOTOGALLERY]

Dopo la parata notturna di Barge, ieri sera, Saluzzo non delude le aspettative dello show carnevalesco, con la sfilata degli undici carri allegorici iscritti al suo 98° Carnevale, un longevo carnevale storico del Piemonte con Ivrea.

La pioggia che ha fatto aprire gli ombrelli solo sul passaggio dell’ultimo carro, ha lasciato campo libero alla manifestazione (commentata con brio da Sonia De Castelli) con tutto il carico di colori, l'esplosione di coriandoli e stelle filanti, la voglia di esserci delle maschere del territorio, in promis quelle di Saluzzo: Castellana, Ciaferlin e seguito. Sono state particolarmente numerose quest'anno, come elevato è stato il numero di danzatori e performer dei gruppi coreografici. Oltre 2.000 complessivamente e di ogni età.

L’edizione 2026, ha raccolto una massiccia adesione di carristi e l'impegno al percorso verso il super evento dei 100 anni nel 2028 e il gran premio che verrà assegnato.

Classifica parziale quella di Saluzzo di oggi pomeriggio decretato dalla giuria sulla tribuna di piazza Vineis, perchè il vincitore dell’edizione 2026, sarà proclamato dopo il punteggio di domenica prossima 15 febbraio, al Carnevale di Rivoli, nel contesto del Carnevale delle 2 Province, alla sua ottava edizione.

Migliaia di persone, nonostante le previsioni meteo di annunciato maltempo, si sono assiepate lungo le transenne, ad applaudire il passaggio dei carri, ammirati per dimensione, fantasia, meccanismi e per messaggi di riscatto e stimolanti riflessioni, condensati nel titolo e illustrati in parata.

100 punti al carro dell’oratorio Don Bosco “Artisti di pace” che ha aperto, fuori concorso la sfilata e si ripresenterà domenica 15 febbraio, al Carnevale degli Oratori della Diocesi, nona edizione.

Vincitore di tappa a Saluzzo con 98 punti il carro di Scalenghe dal titolo “Appesi ad un filo”, seguito da Cavour, 95 punti con “la Foresta delle illusioni” e la tigre simbolo di chi non si arrende e invita alla libertà. 94 punti invece a Piobesi con il carro “Il re del ritmo: la musica unisce il mondo”.

Nichelino con "Credevo fosse amore" ha totalizzato 92 punti, Pinerolo con "Più denti The World Greatest show- remake" 81, Carmagnola 83 con il carro "La sfida di Atlante", mentre Racconigi con "Retrofuturistico" ha portato a casa 88 punti, Centallo/Fossano con “Beatamente dannati” 90, Villafalletto, Verzuolo con "Da Atlandide a Verzuolo, i coriandoli sono Nuvole” 91.

Il Carnevale continua- In settimana il via alle visite delle maschere, laboratori ed eventi per i bambini. Yante le collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio, tra le quali si annovera la Fondazione Cr Saluzzo con due serate a tema.

Sabato 14 febbraio si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, in serata polenta e Gran Ballo al Pala CRS con la musica.

A seguire, domenica 15 febbraio, è in programma a Saluzzo il 9° Carnevale degli Oratori e, in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 72° Carnevale e ottava Carnevale delle 2 Province.

Il calendario si concluderà lunedì 16 febbraio con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.