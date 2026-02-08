A Savigliano festa degli Scout in piazza Santarosa

Come tutti gli anni, a febbraio si festeggia la "Giornata del Pensiero" (World Thinking Day), festa mondiale dello Scautismo.

Anche il Gruppo Scout di Savigliano si unisce ai festeggiamenti internazionali organizzando giochi, laboratori e attività per tutti, bambini e ragazzi di tutte le età, sul tema dell’amicizia, tema scelto dagli scout di tutto il mondo per il 2026.

Si svolgeranno sabato 21 febbraio in piazza Santarosa dalle 15 alle 17.30, in un pomeriggio dedicato a scoprire il valore dello stare insieme, con attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie che vogliono conoscere da vicino la magia dello scautismo.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, scout e non!

In caso di brutto tempo, l'evento sarà nella sede, in p.zza Molineri 8 (Chiostro di San Pietro).

Dal 2014 il gruppo scout del Savigliano1 accoglie ragazzi di diverse età e si impegna nella loro crescita, secondo le regole fondamentali dello scoutismo: servizio al prossimo, aiutare gli altri, migliorare se stessi, vivere con lealtà, fare del proprio meglio.

Questo metodo educativo è fondato sul volontariato e sull'”imparare facendo”, attraverso attività all'aria aperta e in gruppi.

Offre ai giovani la possibilità di fare amicizia e vivere esperienze educative divertendosi ed imparando a giocare un ruolo responsabile nella vita.

Lo scoutismo si rivolge a ragazzi dagli 8 ai 20 anni, circa, articolandosi in tre fasce di età (o “branche”):

da 8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel “branco” come lupetti;

dai 12 ai 16 anni i ragazzi e le ragazze sono nel “reparto” come esploratori e guide;

dai 17 ai 20 anni i giovani, uomini e donne, sono nel “clan” come rovers e scolte.

Per altre informazioni: savigliano1@piemonte.agesci.it