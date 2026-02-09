VOLLEY A3M / Savigliano, a San Giustino la prima gioia esterna

Missione compiuta. Il Monge-Gerbaudo Savigliano fa l’impresa, sbanca il PalaSport di San Giustino e conquista la prima vittoria stagionale lontano dal campo amico del PalaSanGiorgio, continuando la propria risalita nelle zone basse del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Quella dei ragazzi di coach Andrea Berra è anche la prima volta in stagione con due vittorie consecutive, dopo quella nello scontro diretto con Trebaseleghe, nonché la quarta partita di fila a punti, dopo il successo con San Donà di Piave, il ko al tie-break contro Acqui Terme e le due gare già citate.

Da segnalare la prova di Andrea Schiro, premiato come MVP a fine partita e autore di ben 30 punti, che ne fanno il top scorer della serata.

La cronaca del match

Coach Andrea Berra conferma il sestetto ormai stabilmente titolare: la diagonale è Pistolesi-Rossato, Sacripanti e Schiro presidiano posto 4, con Bonola e Rainero al centro. Liberi alternati Rabbia e Galaverna.

Il primo set sembra essere, almeno nelle fasi iniziali, appannaggio dei padroni di casa, che prendono margine, portandosi anche sul +4 (12-8). Lì, però, Savigliano si riorganizza e si fa sotto, piazzando anche il sorpasso (14-15). I piemontesi mantengono la giusta lucidità e, favoriti anche da un video-check “indovinato” che evidenzia un tocco a rete di Alpini dopo una “murata” su Rossato, si costruiscono tre palle set con Schiro (24-21). Alpini ne annulla una in pipe, quindi, un lungo check costringe a ripetere il punto che avrebbe chiuso il parziale (ecco il perché dei 35 minuti complessivi del parziale) e Tesone al servizio riporta i suoi a -1 (23-24). Ci pensa il solito Schiro a togliere le castagne dal fuoco: 23-25 e 0-1.

Sulle ali dell’entusiasmo, i ragazzi di Berra partono bene anche nel secondo parziale, mantenendo a lungo il muso davanti. Sul 10-12, però, l’ErmGroup piazza un parziale di 5-0, con il muro di Quarta che fa 15-12 e consente a San Giustino di mettere la freccia. È lo strappo decisivo, perché i piemontesi ci provano, ma non riescono più a rientrare: l’attacco di Alpini vale il 25-21 finale.

Il divario tra le due squadre si amplia nel terzo set, con l’Altotevere che parte forte, Savigliano rientra fino al -2 (7-5), ma poi non può nulla sulla fuga degli umbri: un Marzolla sempre più in fiducia fa 13-7, quindi aggiorna il massimo vantaggio sul 15-8. I cuneesi provano un timido rientro, ma è tardivo. L’ace di Cappelletti regala sei set-point ai suoi. Ne basta uno, perché San Giustino difende bene e chiude con Marzolla: 25-18 e sorpasso.

Sembra il preludio alla fuga della terza forza del Girone Bianco, e invece il Monge-Gerbaudo dimostra di aver trovato la giusta serenità e gioca un grande quarto set. Gli ospiti partono bene e si portano quasi subito sul +4 (3-7 di Schiro) e restano sempre davanti. San Giustino rientra fino al -2, ma nel momento cruciale sono Schiro, Rainero e Rossato a far scappare i piemontesi. Il punto finale è di Bonola, ma il set era già segnato: 19-25 e tie-break.

Il quinto set parte con Savigliano “on fire” che si porta sull’1-4. I saviglianesi restano davanti fino quasi ai momenti cruciali, ma Altotevere trova un colpo di reni e impatta a 10. Segue un botta e risposta che sembra interminabile, con i piemontesi che conquistano ben tre palle-match prima di riuscire a chiudere i conti, con Schiro che difende quasi sotto rete su Alpini e poi concretizza l’ottima alzata di Pistolesi: 15-17, 2-3 e prima gioia esterna stagionale per Savigliano.

ErmGroup Altotevere San Giustino-Monge-Gerbaudo Savigliano 2-3

Parziali: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-17

ErmGroup Altotevere San Giustino: Biffi 1, Marzolla 17, Alpini 25, Quarta 19, Favaro 3, Compagnoni 9, Pochini (L); Cappelletti 12, Tesone 1, Cipriani, Chiella (L2); Cherubini, Marra, Masala. All. Bartolini.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 22, Schiro 30, Sacripanti 17, Rainero 5, Bonola 8, Rabbia (L); Carlevaris, Bacco, Girotto, Ballan, Galaverna (L2); N.E. Quaranta, Guiotto. All. Berra.

Durata set: 35’, 29’, 26’, 30’, 21’.