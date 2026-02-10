Il questore di Cuneo, Rosanna Minucci, in visita a Ceva

Nella mattinata di lunedì 9 febbraio il questore di Cuneo, dottoressa Rosanna Minucci, si è recato in visita presso il Comune di Ceva.

Ad accoglierlo sono stati il sindaco, Fabio Mottinelli, e l’assessore alle Manifestazione e ai Grandi eventi Luca Prato.

“Abbiamo ricevuto con piacere la visita del nuovo questore, la dottoressa Minucci, portandole il saluto della città di Ceva e dell'Amministrazione comunale e augurandole buon lavoro per il nuovo incarico. Nell'offrire la collaborazione consueta da parte nostra, ad esempio portando avanti insieme il servizio di polizia amministrativa con gli uffici della Questura nella nostra città, abbiamo manifestato l'ottimo rapporto di collaborazione che si è instaurato con tutte le forze dell'ordine presenti a Ceva - affermano il primo cittadino e l’assessore Prato -. Sono stati affrontati alcuni temi inerenti la sicurezza dei locali e delle manifestazioni, anche a seguito degli incontri organizzati dal prefetto, ma anche di sicurezza percepita dai cittadini, di alcuni punti sensibili della città e delle problematiche inerenti la velocità dei veicoli in alcune zone. Ci siamo confrontati, abbiamo ricevuto spunti e condiviso proposte da sviluppare in stretto coordinamento tra le forze presenti sul territorio, le istituzioni preposte e i cittadini. L'incontro è stato proficuo per la città, oltre ad essersi rilevato occasione di crescita".