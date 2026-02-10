 / Attualità

Attualità | 10 febbraio 2026, 12:05

Le commemorazioni a Bra per il “Giorno del ricordo”

Cerimonia in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Come ogni anno, questo lunedì 10 febbraio 2026 la Città di Bra ha commemorato il Giorno del Ricordo, solennità istituita nel 2004 per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le celebrazioni si sono aperte con la cerimonia pubblica svoltasi nella piazza intitolata ai Martiri delle Foibe.

Di fronte ad un folto pubblico, tra cui numerosi studenti delle scuole superiori cittadine e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e delle associazioni combattentistiche e d’arma del territorio, il sindaco ha avviato le celebrazioni invitando la città a farsi “palestra di pace”. È seguito l’intervento storico del prof. Emanuele Forzinetti e la testimonianza dell’esule istriana Luciana Rizzotti, che da anni è impegnata nel racconto alle nuove generazioni di uno dei momenti bui della storia italiana. Accanto a lei anche il nipote Samuele.

A seguire, alle 10.30, è stata celebrata la Santa Messa presso il Santuario della Madonna dei Fiori.

Il Giorno del Ricordo a Bra è stato organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

