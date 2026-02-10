Racconigi, il Comune premia chi investe: nuove agevolazioni IMU per imprese e professionisti

Racconigi sceglie di parlare alle imprese con i fatti: il Consiglio comunale ha approvato una modifica al Regolamento IMU introducendo un articolo dedicato alle agevolazioni per i nuovi insediamenti produttivi, commerciali e per l’esercizio di arti e professioni, con l’obiettivo dichiarato di rendere la città più attrattiva per nuove attività.

La novità è l’introduzione dell’articolo 4/bis, che prevede aliquote IMU agevolate per specifiche tipologie di immobili utilizzati da chi avvia una nuova attività sul territorio comunale a partire dal 1° gennaio 2026, con agevolazione riconosciuta per 36 mesi dalla data di inizio attività (e con decadenza in caso di cessazione). L’abbattimento previsto è del 50% per i nuovi insediamenti artigianali, professionali e commerciali, abbassandosi dal 10,40% al 5,20% la percentuale di tassazione.

«Per noi non è solo una modifica regolamentare: è un messaggio chiaro», sottolinea la consigliera delegata Daniela Biolatto. «Racconigi è davvero interessata a creare le condizioni perché nuove aziende possano insediarsi, crescere e trovare qui un contesto favorevole. Sappiamo bene quanto sia complesso, oggi, fare impresa e fare artigianato: per questo vogliamo essere un Comune che ascolta, che prova a rimuovere gli ostacoli dove può, e che mette in campo strumenti concreti, anche piccoli, ma capaci di fare la differenza».

Biolatto ribadisce anche la disponibilità al confronto: «Siamo aperti all’interlocuzione con le associazioni di categoria: vogliamo raccogliere le difficoltà reali di chi ogni giorno lavora, investe, rischia, e costruire insieme soluzioni pratiche e sostenibili. L’impresa e l’artigianato non sono un capitolo a parte: sono una parte viva della nostra comunità».

La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, a conferma di un orientamento condiviso: valorizzare chi sceglie Racconigi per aprire, trasferire o far crescere la propria attività, con un’attenzione particolare alla vitalità economica e alla qualità del tessuto produttivo locale.