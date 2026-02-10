Rinnovato il direttivo della Pro loco di Bastia Mondovì

È stato eletto nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, il nuovo direttivo che guiderà la Pro loco di Bastia Mondovì. Una bella notizia per l'associazione che, fino a pochi mesi fa temeva di non riuscire a individuare un proseguo per il gruppo.

La presidenza è stata affidata a Grazia David che raccolgie il testimone da Francesco Chionetti. Sarà affiancata da Marco Beccaria nominato vice presidente, Andrea Sciolla in qualità di segretario e Andrea Terreno come tesoriere.

Nel direttivo anche: Gemma Manfredi, Enrico Poggio, Greta Defilippi, Vilma Giribaldi, Pietro Fenoglio, Francesca Porta, Andrea Marchisio, Marta Aimo, Barbara Blengino, Silvia Besaccia e Francesco Chionetti.

"È stata una bella serata, con un clima sereno e il gruppo costituitosi è pronto a lavorare per garantire proposte adatte a tutta la comunità, che verranno proposte nei prossimi mesi - spiega la neo presidente -. Tra le prime manifestazioni ci sarà la festa patronale di San Fiorenzo, in programma domenica 24 maggio".

"Rivolgiamo un caloroso benvenuto al nuovo Direttivo della Pro Loco, guidato dalla Presidente Grazia David - commentano dall'amministrazione del sindaco, Francesco Rocca -. A lei e a tutti i componenti del Direttivo va l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio di un percorso ricco di collaborazione, entusiasmo e attenzione verso la nostra comunità e le sue tradizioni. Allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento all'ormai ex presidente Francesco Chionetti, al Direttivo e a tutti i volontari della Pro Loco uscente per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni. Grazie a chi ha dato tanto e in bocca al lupo a chi raccoglie il testimone".