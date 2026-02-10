Camera di Commercio e Unione Montana Alpi Marittime: collaborazione attiva sul progetto Alpimed+ Ecotour per la “Rete sperimentale Smart Village”

È stata siglata ieri la convenzione tra la Camera di Commercio di Cuneo e l’Unione Montana Alpi Marittime per l'avvio della collaborazione nell’ambito del progetto europeo INTERREG VI-A France-Italia 2021/2027 Alcotra PITER+ ALPIMED+ECOTOUR.

L'incontro ha visto la partecipazione della sindaca di Robilante e presidente dell’Unione Montana Enrica Giraudo e della presidente del GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio, Raffaella Giordano.

“Con il progetto ALPIMED+ ECOTOUR inauguriamo un cantiere di futuro per le nostre valli. Essere 'smart' oggi significa ricucire il rapporto tra città e montagna, garantendo a chi vive e fa impresa in quota le stesse opportunità e servizi dei grandi centri urbani - dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. Grazie alla cooperazione transfrontaliera, la montagna smette di essere barriera per diventare un ponte, un ecosistema dove l'innovazione è al servizio dell'uomo per rendere il territorio un luogo in cui restare, investire e vivere.”

“L’innovazione è una delle caratteristiche più importanti del concetto di Smart Village, innescata dalla necessità e dalla spinta a cambiare qualcosa, ad affrontare sfide specifiche. - dichiara la Presidente dell’Unione Montana Alpi Marittime Enrica Giraudo. La forza del concetto risiede nel coinvolgimento attivo delle comunità locali e delle aziende, che definiscono i propri bisogni e le soluzioni, creando reti che permettono di condividere know-how, servizi e risorse. Lavoreremo insieme per raggiungere obiettivi e colmare necessità, sempre e solo per il bene comune e per garantire ai nostri territori futuro e resilienza.”

Il progetto, finanziato da risorse europee, punta a sviluppare un modello concreto di sviluppo e creare un ecosistema integrato tra il versante italiano e quello francese delle Alpi con l’obiettivo ditrasformarle da barriera a ponte di connessione, unendo comunità che condividono la medesima identità alpina per affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile.

L’impegno dell’Ente camerale, dell’Unione Montana Alpi Marittime e del GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio si articolerà in una fase di ascolto e analisi dei bisogni reali del territorio. Questo approccio permetterà di passare dalla teoria alla pratica, rendendo le valli non solo una destinazione turistica di eccellenza, ma un luogo fertile per nuovi investimenti e per la residenzialità, accorciando le distanze geografiche attraverso servizi digitali solidi ed efficaci.