Addio a Francesco Menardi, storico imprenditore dell’auto nel Cuneese

È morto ieri, martedì 10 febbraio, all’ospedale Carle di Cuneo, Francesco Menardi, per decenni punto di riferimento nel settore automobilistico del territorio. Aveva 88 anni ed era l’ex titolare dell’omonima concessionaria di San Rocco di Bernezzo, realtà che ha accompagnato intere generazioni di cuneesi nell’acquisto dell’automobile.

Nato nel 1937, come molti ragazzi del dopoguerra si era presto appassionato al mestiere di meccanico. I primi passi li mosse come garzone in un’officina di Caraglio, dove imparò il lavoro con dedizione e sacrificio. Una volta acquisita esperienza, decise di mettersi in proprio aprendo un punto riparazioni a Valgrana.

Erano gli anni del boom economico e dell’esplosione del mercato automobilistico. Intuendo le potenzialità di quel settore in piena crescita, Menardi scelse di affiancare alla riparazione anche la vendita di vetture. Gli affari iniziarono a prosperare e nel 1983, insieme alla moglie Ida, compì un ulteriore passo decisivo: nacque la concessionaria multimarca di San Rocco di Bernezzo, destinata a diventare una delle più longeve e apprezzate dell’hinterland cuneese.

Con il passare degli anni, Menardi rimase sempre una presenza costante nell’autosalone, pronto a dispensare consigli professionali ma anche a offrire parole di cortesia e umanità, qualità che gli hanno valso la stima di clienti e collaboratori.

Raggiunta la meritata pensione, l’attività è passata nelle mani dei familiari, che ne hanno proseguito lo sviluppo ampliandosi ulteriormente con l’apertura di una seconda sede a Mondovì.

Nel corso della sua carriera, Francesco Menardi ha ricevuto anche il prestigioso riconoscimento “Eccellenza Piemonte” conferito da Unioncamere, a testimonianza del valore imprenditoriale e del contributo offerto al tessuto economico locale.

Lascia l’inseparabile moglie Ida, i figli Vanda, Claudio ed Enrica, il fratello Cesare e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 12 febbraio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Bernezzo; questa sera, alle 19, sarà recitato il rosario.





