Torna il medico, riapre il ristorante: Montaldo Roero rivive

“Due belle novità per il nostro paese” esordisce Claudia Rosso, sindaco del più piccolo paese roerino, visibilmente soddisfatta per la prossima riapertura dell’ambulatorio medico, grazie all’incarico assunto dalla dottoressa Barbara Fragnelli, che riceverà i pazienti sia a Montaldo che in frazione San Rocco, nei giorni di lunedì e di giovedì.

“Dopo il pensionamento del dottor Pierfilippo Negro, che ringrazio a nome di tutti i cittadini per la sua disponibilità e per il servizio che ha offerto alla comunità, per i mutuati di Montaldo era rimasto un ambulatorio con accesso diretto e le prestazioni di due medici messi a disposizione dall’Asl Cn2. Questo servizio temporaneo non prevedeva il rilascio di prescrizioni per esami ad esempio, e per un paese con tanti anziani era un problema non da poco: molte persone sono poco informatizzate e gradiscono, come tutti d’altronde, avere un contatto personale con il medico di base. Devo ringraziare la concittadina Simona Righetto per i consigli e l’interessamento, il dottor Mirko Panico e il direttore generale dell’Asl Cn2 Paola Malvasio per aver risolto in tempi brevi una situazione che penalizzava i cittadini montaldesi”.

Come anticipato, la dottoressa Fragnelli riceverà negli ambulatori di Montaldo Roero e di frazione San Rocco nei giorni di lunedì e giovedì, a partire dal 16 febbraio.

“Per Montaldo Roero è una notizia davvero bella” continua il sindaco “che si aggiunge a quella della riapertura del ristorante locale in via Umberto I. Si chiamerà l’Ostu Dl’ Cioch, e inaugurerà la nuova gestione domenica 15 febbraio a partire dalle ore 17, con una bella festa a cui parteciperà anche il consigliere regionale Daniele Sobrero. Il locale sarà gestito da giovani con tanta buona volontà, a cui auguro tutto il bene possibile. È molto importante avere un punto di incontro per una comunità come la nostra, dove ritrovarsi e creare aggregazione: diventa un presidio fondamentale, utilissimo anche allo sviluppo turistico del Roero”.

Tra l’altro sono in fase di chiusura i lavori di consolidamento e riqualificazione del Ponte dei Sapori, sulla SP 119, chiuso al traffico dalla scorsa estate, per cui Montaldo Roero si appresta a vivere una primavera di cambiamenti in positivo.