Il presidente della Provincia all’assemblea di confcooperative Piemonte sud

Si è tenuta questa mattina, nella “Sala Varco” di Cuneo, l’assemblea di Confcooperative Piemonte Sud sul tema “Economia sociale e futuro delle nostre comunità: il ruolo della cooperazione”, un momento di confronto tra cooperative, istituzioni e rappresentanti del mondo cooperativo per rilanciare il valore sociale ed economico della cooperazione, soprattutto nei territori più decentrati.

Al dibattito ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo, che ha portato il suo saluto istituzionale sottolineando l’importanza delle imprese cooperative come risorsa per lo sviluppo del territorio, per la coesione sociale e per la creazione di opportunità di lavoro e servizi nelle comunità locali.

L’assemblea, oltre agli interventi istituzionali, ha approfondito le sfide e le prospettive dell’economia sociale attraverso testimonianze e tavole rotonde sui vari settori cooperativi (agricoltura, welfare, servizi, credito e sanità), ribadendo il ruolo della cooperazione nel promuovere inclusione e sostenibilità nei diversi ambiti del territorio.