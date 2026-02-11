Vicoforte, insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi [FOTO]

In una sala gremita a Casa Regina questa mattina, mercoledì 11 febbraio, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Vicoforte.

Prima del consiglio di insediamento il sindaco, Gian Pietro Gasco, ha voluto ringraziare i componenti del CCR uscente con il sindaco Anastasia Oggerino, per la collaborazione e le attività svolte in questi anni con la supervisione e il prezioso aiuto delle insegnanti: "Sono certo che questa esperienza ve la porterete nel cuore. Far parte del consiglio comunale dei ragazzi è il primo passo per essere cittadini attivi. Oggi festeggiamo l'inizio di un nuovo percorso che, nei prossimi tre anni, consentirà a questi ragazzi di diventare interlocutori importanti tra amministrazione e scuola, sempre con il prezioso aiuto dei docenti".

"Un momento davvero emozionante - ha aggiunto l'assessore all'istruzione, Daniela Tarò -, diamo il benvenuto a tutti i nuovi componenti del CCR che è un esempio di cittadinanza attiva e democrazia preziosissimo per le future generazioni".

"Questa iniziativa - ha affermato al dirigente scolastica, dottoressa Rossana Iadarola - sarà una vera e propria palestra per gli studenti: un'occasione per illustrare e provare a realizzare le proprie idee, ascoltando anche quelle degli altri e trovando punti di unione e mediazione non per il bene del singolo, ma della comunità. Un percorso che affronteremo insieme e che sarà certamente ricco di soddisfazioni".

Il primo consiglio si è svolto con la supervisione delle insegnanti Elisa Barale e Loredana Marone che, con la collega Patrizia Rebaudengo, avevano già seguito tutte le fasi della campagna elettorale e delle elezioni (scrutini compresi).

Il neo sindaco Francesco Ballatore (classe seconda scuola secondaria) ha proceduto con la votazione per la convalida degli eletti, per poi assegnare nomine e deleghe.

In Giunta siederanno come assessori Martina Cosmi (classe quinta scuola primaria) con deleghe a solidarietà, pace e salute, Riccardo Romero (classe prima scuola secondaria) nominato vice sindaco, con deleghe ecologia, ambiente, riscoperta della storia di Vicoforte, viabilità ed educazione stradale, Gabriele Aragno (classe prima scuola secondaria) assessore all'istruzione, cultura e spettacolo e Matteo Aschero per sport e tempo libero.

Come consiglieri siedono in consiglio: Alice Bellisio (classe prima scuola secondaria), Fabio Maccagnan (classe prima scuola secondaria), Vittoria Sciandra (classe prima scuola secondaria), Giulia Balbo (classe quarta scuola primaria), Mattia Raviolo (classe quarta scuola primaria), Matteo Aschero (classe quarta scuola primaria), Bianca Melino (classe seconda scuola secondaria), Samuele Aime (classe prima scuola secondaria), Sofia Gerbino (classe prima scuola secondaria).

Nel corso della seduta sono stati anche nominati i capi gruppo: Alice Bellisio (lista Orizzonte Amico), Mattia Raviolo (Insieme per Vico), Samuele Aime (Rinnoviamo la scuola).

"Il nostro obiettivo di governo - ha detto il neo sindaco del CCR - sarà quello di favorire un clima accogliente a scuola, promuovendo elementi di socializzazione tra la scuola primaria e la secondaria e, se possibile, anche con le superiori. Tra le iniziative proporremo cinfeforum, laboratori, iniziative come passeggiate e incontri sicurezza con le forze dell'ordine oltre a progetti dedicati al digitale.

Chiederemo di poter svolgere l'intervallo il più possibile all’esterno e di allungare quello della secondaria, tra le iniziative proporemo anche la merenda sospesa per chi la dimentica a casa. Vorremo poi abbellire gli ambienti e gli spazi verdi piantando nuovi alberi".

Dopo la chiusura della seduta il sindaco di Vicoforte ha ringraziato ancora tutti gli intervenuti, tra i quali anche il consigliere di minoranza Umberto Bonelli.

Il saluto conclusivo è stato affidato al vice sindaco, Roberto Botto: "Ringraziamo la scuola per mettersi in gioco in questa attività di democrazia, sarà un'ottima palestra per imparare a mettersi in gioco e rispettare le idee di tutti".