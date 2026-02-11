 / Attualità

Attualità | 11 febbraio 2026, 15:28

Quando lo sport incontra l’impreditoria: una serata ricca di spunti per i giovani talenti del Volley Cuneo

Il presidente Costamagna e Romano, ad Euro1 - licenziataria Mc in Granda - hanno raccontato la loro esperienza di imprenditori tra difficoltà. Presentato il libro #ciparliconMc?, storie e racconti di chi ha portato il marchio americano nel Cuneese, con un occhio sempre puntato sulla solidarietà

Sport, imprenditoria e talenti che crescono. Questi sono stati gli argomenti che hanno entusiasmato i ragazzi delle squadre giovanili del Volley Cuneo, durante la serata organizzata dal presidente del Volley Cuneo, Gabriele Costamagna. Ospite della serata Alessandro Romano, l’amministratore delegato di Euro1, la società licenziataria del gruppo McDonald’s in provincia di Cuneo che ha raccontato la sua esperienza di imprenditore che, in occasione dei 25 anni di attività, ha narrato nel libro #ciparliconMc?, edito da arabAFenice.

Molte le domande rivolte al presidente Costamagna che è anche un imprenditore nel settore della ristorazione e all’ad Romano, da parte dei giovani sportivi ma anche delle persone del pubblico. La solidarietà, la riconoscenza verso il territorio, l’aiuto a chi si trova in difficoltà, sono alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato i 25 anni di Euro1, per questo non poteva che esserci un risvolto solidale anche nella realizzazione del libro. Per ogni copia venduta, infatti, 5 euro saranno devoluti ai progetti della Family Room di Alessandria - Casa Ronald McDonald Italia ETS e altre iniziative di assistenza sociale promosse da associazioni del territorio cuneese.

cs

