A Racconigi si profila una singolare sfida nell’urna tra Oderda (Fratelli d’Italia) e Sannazzaro (Pd)

Se a Savigliano l’appuntamento elettorale del prossimo anno – come abbiamo scritto qualche giorno fa - si annuncia interessante, a Racconigi la sfida sta assumendo toni ancora più avvincenti.

Da settimane circola voce che Davide Sannazzaro, attuale sindaco di Cavallermaggiore nonché segretario provinciale del Partito Democratico, abbia intenzione di lanciare il guanto di sfida a Valerio Oderda, sindaco uscente al suo secondo mandato e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.

Un duello tra Pd e FdI che s’inserirebbe, in qualche misura e coi dovuti distinguo, nel solco della storia politico-amministrativa della Città del Castello, caratterizzata nei decenni passati da un’alternanza Dc-Pci alla guida del Comune.

Sannazzaro è uomo vicino all’uomo forte del Pd cuneese, il consigliere regionale saluzzese Mauro Calderoni.

Oderda è uno degli amministratori più contigui al ministro della Difesa e cofondatore di FdI Guido Crosetto.

Superfluo annotare che, quando ancora manca un anno al ritorno alle urne, si tratta di una mera ipotesi che sta comunque accendendo il dibattito politico anche oltre la cinta daziaria.

Quel che si sa al momento per certo è che Sannazzaro lascerà il municipio di Cavallermaggiore dopo due mandati da sindaco e il suo nome sta circolando con insistenza negli ambienti provinciali, dov’è consigliere de “La Nostra Provincia”.

Più complesso e articolato il discorso che riguarda Oderda, il cui nome potrebbe essere spendibile da FdI per la presidenza della Provincia in autunno. Un passaggio, tuttavia, complicato dal momento che quel ruolo è oggi occupato da Luca Robaldo, il quale non pare intenzionato a traslocare, se non eventualmente (ma in tempi successivi) in Regione.

Il primo cittadino di Racconigi, inoltre – secondo autorevoli voci di partito - potrebbe essere l’uomo che Crosetto intende candidare al Parlamento alle elezioni politiche del 2027.

Un quadro dunque ancora in pieno fermento con giochi ad incastro tutti da perfezionare e definire.

Se mai si arrivasse ad un duello tra Oderda (in cerca di un terzo mandato) e Sannazzaro (le cui radici familiari sono nella frazione racconigese di Oia), Racconigi sarebbe il primo caso di uno scontro elettorale diretto tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico in provincia di Cuneo.