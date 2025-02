Incidente stradale, senza conseguenze per l'autista del camion coinvolto, nelle prime ore di stamattina sulla Sp 7 nei pressi di Pollenzo.

Un autoarticolato, per cause da stabilire, è uscito di strada inclinandosi nel fosso adiacente. Si sono inevitabilmente create lunghe code, per il traffico particolarmente denso data l'ora che vede parecchi lavoratori raggiungere il proprio posto.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.