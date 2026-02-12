"M'illumino di Meno" ad Aisone spostato a venerdì 20 febbraio

Il cielo stellato di Aisone e la magia delle fiaccole vi aspettano venerdì 20 febbraio. A causa delle condizioni meteo sfavorevoli previste per venerdì 13 febbraio, l'evento “M'illumino di Meno” viene rinviato di una settimana, per permettere a tutti di vivere l'esperienza in sicurezza e con la giusta atmosfera.

Il programma resta confermato e promette una serata suggestiva, all'insegna della natura, della sostenibilità e della scoperta del cielo notturno, a partire dalle ore 20.30 con l'escursione guidata che accompagnerà, in concomitanza con lo spegnimento dell'illuminazione pubblica , i partecipanti dal Comune al Centro Fondo di Aisone.

A seguire alle 21.30 osservazione del cielo stellato e racconti sulle stelle con Sideralis APS. Un'esperienza pensata per riscoprire la bellezza del firmamento e il legame ancestrale tra l'uomo e le stelle. Durante la serata, i partecipanti saranno guidati in un'esplorazione della volta celeste che alternerà l'osservazione a occhio nudo – fondamentale per orientarsi tra le costellazioni – a quella più dettagliata tramite il binocolo, ideale per ammirare il cielo stellato in tutta tranquillità.

Il fascino dell'osservazione astronomica sarà arricchito da racconti di mitologia, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra scienza, narrazione e immaginario antico. Per garantire un'esperienza ancora più immersiva e confortevole, Sideralis APS metterà a disposizione dieci kit dedicati del progetto DarkSky Hub, comprensivi di coperta, torcia frontale e binocolo, permettendo di godersi lo spettacolo del cielo notturno in totale relax.

Durante la serata sarà inoltre offerta la distribuzione di bevande calde, per condividere insieme un momento conviviale sotto le stelle.

L'iniziativa è realizzata dall'Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Aisone e Sideralis APS, confermando l'impegno del territorio nella promozione di eventi sostenibili, culturali e di valorizzazione dell'ambiente naturale.