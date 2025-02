Borgo San Dalmazzo: addio a "Beppe Giordano", ex bandiera e allenatore del Pedona

Cordoglio, a Borgo San Dalmazzo, per la scomparsa di Giuseppe Giordano, per tutti semplicemente "Beppe", ex dipendente Enel ed agricoltore oltre che vera e propria "bandiera" della squadra di calcio borgarina A.C .Pedona.

Giordano ne aveva difeso i colori, nel ruolo di "stopper", tra gli anni '60 e '70, prima di diventarne allenatore, con esperienze (sia in prima squadra che nelle giovanili) anche alla guida di Madonna Bruna, Clavesana, Cavallermaggiore, Chiusa Pesio.

Si è spento nella mattinata di mercoledì, all'età di 79 anni, all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove era ricoverato.

Lascia la moglie Norma Bergese, le figlie Stefania con Marco e Cristiana con Massimo, i nipoti Micol con Alessandro, Gabriele, Lorenzo e Denis, la consuocera Teresa, il nipote Massimo, parenti e amici.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo alle ore 15 di giovedì 13 febbraio. Questa sera (mercoledì 12) verrà recitato il rosario, alle ore 19, nello stesso luogo.