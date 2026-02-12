L'ASL CN1 apre le porte al Terzo Settore per nuove sinergie sanitarie

L'ASL CN1 ha avviato una raccolta di manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore finalizzata alla creazione di un elenco per la collaborazione in progetti e la creazione di sinergie ambito sanitario.

“La manifestazione (redatta in base all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore) è volta al riconoscimento del valore e della funzione sociale degli Enti del Terzo Settore - afferma Pinuccia Carena Responsabile della struttura Ciclo della Performance e Progetti Innovativi - coinvolgendoli, come prevede inoltre la Legge Regionale n. 7 del 25/03/2024 della Regione Piemonte, nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

L'ASL CN1 attraverso l’avviso pubblico ha individuato un percorso volto a regolare i rapporti con gli Enti del Terzo Settore (ETS), al fine di valorizzarne il ruolo e il valore sociale e favorirne l’apporto negli specifici ambiti di attività.

L’iscrizione nell'elenco è una manifestazione di interesse e non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica. L’inserimento inoltre, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ASLCN1 ma sarà un presupposto necessario per partecipare a tavoli tematici, attività di co-programmazione e co-progettazione e convenzionamento dei soggetti del Terzo Settore con l’ASL CN1.