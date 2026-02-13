Piasco celebra il risparmio energetico con uno “swap party” in Municipio

Sabato 14 febbraio il Municipio di Piasco aprirà le porte, dalle 15 alle 22, per celebrare la ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, istituita con una legge del 2022.

L’iniziativa, inserita nell’ambito della campagna ‘M’Illumino di meno’, proporrà ai cittadini un modello di consumo alternativo: più sostenibile, più condiviso e più consapevole

“Tutti i piaschesi - dice la sindaca Stefania Dalmasso - sono invitati a partecipare allo ‘swap party’ con il baratto di abiti, durante la quale sarà possibile portare i capi che non si utilizzano più, sceglierne di nuovi e contribuire così a dare una seconda vita agli oggetti, promuovendo il riuso e la riduzione degli sprechi.

Il fast fashion (la moda veloce) ha un costo ambientale enorme con consumo di acqua ed energia, emissioni, sfruttamento delle risorse e montagne di rifiuti tessili. Cambiare stile di vita è possibile, a partire da gesti semplici come riusare, scambiare, condividere.

Durante l’evento sarà presente una bicicletta che produce energia perché pedalando, si accenderà una luce simbolo di un futuro più pulito”.

Dal Comune invitano inoltre ciclisti e cicliste a dare il loro contributo e affermano: “La sostenibilità si muove anche su due ruote. L’evento vuole essere un incentivo alla mobilità sostenibile e chi raggiungerà il Municipio con mezzi ecologici, a piedi, in bicicletta, con i trasporti pubblici o condividendo l’auto, riceverà una sorpresa”.