 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 13 febbraio 2026, 09:09

"Insieme per stare bene": l'ASL CN1 lancia sei seminari gratuiti

A Niella Tanaro incontri settimanali per imparare a gestire le malattie croniche, basati su un programma dell'Università di Stanford

&quot;Insieme per stare bene&quot;: l'ASL CN1 lancia sei seminari gratuiti

L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza a Niella Tanaro alcuni seminari condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford volti a promuovere il benessere e guadagnare salute.

 

Il programma prevede sei incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

In tutti i casi l’iscrizione, gratuita, è obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.

Calendario Seminari:

Sala Polivalente comunale – via Lesegno 1 – Niella Tanaro

Il 12-19 e 26 marzo; 2, 9 e 16 aprile dalle ore 14.30 alle 16.30

 

Per informazioni e iscrizioni: 335 6513907 (dal lunedi al venerdi ore 8.30-16.30).

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium