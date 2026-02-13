Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo il corso di panificazione nel Forno di Comunità

Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo prende il via il primo corso di panificazione promosso nell’ambito del progetto Im.patto, percorso condiviso con cui Nova Coop e una rete di realtà del territorio sviluppano iniziative dedicate ai temi del cibo, della salute, del benessere e della sostenibilità.

Il corso inizierà il 25 febbraio e si svolgerà presso il Forno di Comunità di via A. Rostagni 23/L, spazio attivo dalla fine del 2024 e concepito come luogo di incontro e aggregazione per il quartiere e per l’intera città. Non un semplice laboratorio attrezzato, ma un presidio di partecipazione attiva, pensato per valorizzare la cultura alimentare locale e sostenibile, le filiere corte e le tecniche tradizionali di panificazione.

Realizzato in collaborazione con Enaip Cuneo, il percorso formativo gratuito prevede 60 ore di lezione, con moduli dedicati anche a Haccp e sicurezza alimentare. Gli incontri si terranno con cadenza bisettimanale, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 21, e si concluderanno il 15 aprile. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’obiettivo è creare un gruppo di persone interessate alla panificazione e alla gestione condivisa del Forno di Comunità, consolidando un percorso già avviato nel 2025 con iniziative e momenti sperimentali. Il corso rappresenta oggi un passo ulteriore verso la costruzione di una comunità stabile di “custodi del forno”, capace di animare lo spazio con laboratori didattici, incontri di approfondimento, momenti conviviali e attività rivolte a scuole e famiglie. Per rendere il Forno uno spazio realmente condiviso e accessibile, anche a persone in condizioni di fragilità sociale, è fondamentale il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini. La collaborazione con produttori e panificatori del territorio permetterà inoltre di sviluppare occasioni di scambio e formazione continua, rafforzando il legame tra quartiere e filiera locale.

Il progetto Im.patto Cuneo coinvolge, insieme a Nova Coop, la Cooperativa sociale Momo, l’Associazione Rigenerazione, l’Associazione Seven Stars Moovement, la Casa del Quartiere Donatello, la Consulta Giovanile di Cuneo e il Comitato di Quartiere Donatello.