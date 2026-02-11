"Scuola Sicura" all'IC Cervasca: i vigili del fuoco insegnano la prevenzione ai bambini

Venerdì 6 febbraio ha preso l’avvio un arricchente percorso formativo sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi che ha coinvolto le classi terze delle scuole primarie di Vignolo e Santa Croce e che proseguirà, venerdì 13, presso i plessi scolastici di Cervasca e San Defendente.

L’iniziativa è stata possibile grazie al progetto "Scuola Sicura", promosso dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e la Protezione Civile: un programma finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione e dell'autoprotezione fin dalla giovane età, sensibilizzando in merito alle norme di comportamento in caso di emergenza.

L’intervento in classe è stato gestito, con passione e chiarezza, dal vigile del fuoco a riposo Corrado Costamagna, che ha dialogato con gli alunni riguardo i rischi degli ambienti scolastici e domestici, come quelli legati all’elettricità e al gas, o alle sostanze chimiche tossiche, nocive e incendiabili. Attraverso la presentazione di slide, realizzate dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus Sezione di Cuneo, inoltre, il volontario ha fornito dettagliate istruzioni, sia per prevenire, sia per affrontare eventuali pericoli legati all’incendio o al terremoto, spiegando le modalità di intervento immediato, di richiesta di aiuto e di rapida evacuazione.

Bambine e bambini sono stati particolarmente attratti anche da un video ricco di fotografie riguardanti l’abbigliamento specifico di protezione utilizzato dai ‘pompieri’ e i vari mezzi da loro utilizzati a seconda del tipo di intervento, come l’autogru, l’autoscala, i gommoni, l’elicottero, etc.

L’incontro è stato partecipato e vivace: le classi hanno posto molte domande al signor Corrado, in particolare su quali fossero i percorsi formativi e le prove da superare per diventare vigili del fuoco, e la riflessione condivisa ha permesso ai presenti di percepire l’enorme impegno, il coraggio, la forza e la sensibilità di questo particolare ‘mestiere’, caratterizzato da grande dedizione all’aiuto e da profonda umanità.