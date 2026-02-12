"Girls Code It Better", a Savigliano la tecnologia incontra l'inclusione: 85 ragazze in campo con Blu Lab

Dopo aver esplorato i segreti dell’astronomia nella passata edizione, le "girls” dell'I.C. Papa Giovanni XXIII di Savigliano sono tornate quest'anno con un progetto profondamente legato al territorio e al valore dell'inclusione sociale. Mercoledì 11 febbraio, presso i locali della scuola Marconi, si è infatti tenuto l'evento finale del club "Girls Code It Better", l'unico presidio attivo in provincia di Cuneo dedicato ad avvicinare le ragazze della scuola secondaria di primo grado alle discipline STEM attraverso la programmazione e la fabbricazione digitale.

Quest'anno il progetto ha coinvolto complessivamente 85 ragazze: 25 nel plesso di Marene, impegnate in un loro percorso specifico, e 60 nel plesso Marconi di Savigliano.

Il cuore del percorso per le studentesse di Savigliano è stata la collaborazione speciale con Blu Lab, il laboratorio del Centro "La Rosa Blu”. Questa realtà saviglianese opera per migliorare la qualità della vita di persone con disabilità o fragilità attraverso l'artigianato e il recupero creativo, seguendo il motto "La diversità crea bellezza". Le ragazze hanno messo il proprio estro e le proprie competenze tecnologiche al servizio di questa visione, utilizzando la modellazione e la stampa 3D per realizzare accessori e complementi d’arredo unici. Nel processo creativo hanno sperimentato l'utilizzo di materiali estremamente diversi e vari, spaziando dalla resina a differenti tipologie di stoffe, con l'obiettivo di integrare e valorizzare le produzioni di tappezzeria, ceramica e sartoria del centro.

L’incontro tra l’innovazione digitale e l’esperienza degli operatori e dei volontari di Blu Lab ha permesso di trasformare le idee in oggetti concreti che raccontano storie di riscatto e creatività. Attraverso questo scambio di saperi, le studentesse hanno imparato a guardare ai materiali e alle persone sotto una nuova luce, dimostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento potente per generare bellezza e partecipazione.

I lavori, coordinati dalle professoresse Annalisa Catalano, Viviana Mondino e Mariagrazia Pistono, saranno presto esposti nello showroom di via Saluzzo 4 a Savigliano. Un’ulteriore occasione per ammirare il frutto di questo impegno sarà l'8 maggio durante Savix ’26: in quella cornice, alcuni degli oggetti creati dalle ragazze troveranno spazio all'interno di una sfilata a tema "KPOP", integrandosi con gli outfit curati dagli studenti dell’indirizzo "Sistema moda" dell’IPC Cravetta. Con questo percorso, le nostre girls hanno dimostrato ancora una volta che il mondo del digitale e della scienza non ha genere. La tecnologia è, a tutti gli effetti, uno dei tanti linguaggi a loro disposizione per dare forma alle proprie idee e partecipare attivamente alla vita della comunità.