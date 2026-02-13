Prorogato il termine per le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: scadenza sabato 21 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto una proroga dei termini per le iscrizioni scolastiche 2026/2027, per offrire alle famiglie più tempo per completare le domande di iscrizione alle classi prime di tutti gli ordini di scuola.

Originariamente previsto per il 14 febbraio, il termine è stato spostato in avanti di una settimana: le iscrizioni online sulla piattaforma ministeriale “Unica” potranno essere presentate fino alle ore 20:00 di sabato 21 febbraio 2026.

La decisione di prorogare i termini risponde alle richieste di numerose famiglie che, a causa di difficoltà tecniche o organizzative, non avevano ancora concluso l’invio delle domande. Si tratta di un’opportunità per orientarsi con più calma nella scelta dell’istituto e verificare con attenzione tutte le preferenze e le opzioni disponibili.

Le scuole del territorio raccomandano di non attendere gli ultimi giorni utili, per evitare rallentamenti dovuti all’elevato traffico sulla piattaforma. Restano confermate tutte le scelte opzionali, come la richiesta di insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, da indicare nel modulo online.

Con la proroga, famiglie e studenti possono gestire con maggiore tranquillità uno dei passaggi più importanti del percorso scolastico, assicurando così una scelta consapevole e completa per l’anno 2026/2027.