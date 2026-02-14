CALCIO SERIE C / Il Bra ospita l’Ascoli: giallorossi a caccia dell’impresa contro la terza della classe

Si chiude il tour de force dell’AC Bra che domani, domenica 15 febbraio, ospiterà il forte Ascoli terzo in classifica. I giallorossi affronteranno la terza partita in otto giorni, in un momento della stagione particolarmente delicato per la lotta salvezza.

La sfida, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante: fischio d’inizio alle ore 14:30.

Il Bra arriva dal pari di giovedì scorso sul campo del Guidonia Montecelio (1-1, rigore di Baldini), risultato che ha permesso ai giallorossi di uscire per la prima volta in stagione dalla zona playout. Pareggio che era stato preceduto dalla sconfitta di domenica 8 a Livorno (2-1 in favore dei toscani).

Negli ultimi tre mesi i braidesi hanno ottenuto 10 risultati utili (4 vittorie e 6 pareggi) a dispetto di sole due sconfitte, andamento che testimonia l’importante cambio di passo attuato in chiave salvezza. I ragazzi di mister Fabio Nisticò proveranno ad allungare questo trend positivo ottenuto soprattutto grazie al lavoro di squadra e all’arrivo dei nuovi innesti nel mese di gennaio.

L’Ascoli ha pareggiato 2-2 contro la Torres nel turno infrasettimanale (reti di Milanese e Rizzo Pinna a tempo scaduto). Pari preceduto da due successi per 3-1 ai danni di Livorno e Pineto. I bianconeri non perdono dallo scorso 17 gennaio quando uscirono sconfitti dal “Giuseppe Moccagatta”, 1-0 in favore della Juventus Next Gen.

I marchigiani hanno finora dimostrato un ottimo equilibrio tra difesa (seconda miglior retroguardia del campionato con soli 17 gol subiti) e attacco (secondo al solo Arezzo con 40 reti fatte). Mister Francesco Tomei si affiderà ancora una volta ai suoi due bomber Simone D’Uffizi (10 sigilli in stagione) e Gabriele Gori (a quota 9) che proveranno a trascinare gli ascolani verso il secondo posto, attualmente occupato dal Ravenna.

In classifica i giallorossi occupano il 15° posto (25 punti), mentre l’Ascoli è terzo a quota 47.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata vinsero i bianconeri per 4-1 (doppietta Gori, Rizzo Pinna, D’Uffizi e gol ospite di Chiabotto). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra ospite (1.70) con la vittoria dei padroni di casa che è dato a quota 4.35.

Diretta Tv su Sky Sport (Sky Sport Calcio e canale 252) e su NOW.

La partita sarà diretta da Riccardo Tropiano di Bari, coadiuvato dagli assistenti Davide Merciari di Rimini e Veronica Martinelli di Seregno, quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio e operatore FVS Simone Mino di La Spezia.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 22 febbraio quando i piemontesi faranno visita al Carpi, fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Sandro Cabassi”.