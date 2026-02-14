 / Volley Femminile

Volley Femminile | 14 febbraio 2026, 19:25

Altro derby esterno: Honda Cuneo Granda Volley affronta Novara

Nella penultima giornata di regular season, Gatte e Zanzare protagoniste nella gara in programma domenica 15 febbraio alle 18.00

Penultima giornata di regular season per la Honda Cuneo Granda Volley, che sarà protagonista di un altro derby in trasferta. Domenica 15 febbraio alle 18 va in scena la sfida contro la Igor Gorgonzola Novara al Pala Igor, in diretta su VBTV e Dazn.

Le Gatte arrivano al derby in cerca di punti preziosissimi per puntare la salvezza. Dall’altro lato della rete le Zanzare vorranno chiudere nella miglior posizione possibile il campionato in ottica Play Off.

C'è sicuramente rammarico e dispiacere per le ultime uscite, ma non è finita – ha commentato Fabio Tisci in vista della sfida – Abbiamo ancora due partite e lotteremo fino alla fine del campionato, visto che è ancora tutto aperto”.

