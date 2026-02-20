Volley A1 / F: la Honda Cuneo Granda Volley chiude la stagione contro Vallefoglia

Ultima giornata di Serie A1 Tigotà per Honda Cuneo Granda Volley. Le Gatte se la vedranno contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, cercando un risultato positivo per l’obiettivo salvezza. Si parte sabato 21 febbraio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su Rai Play e VBTV.

Le Gatte, con la vittoria di Novara, sono tornate padrone del proprio destino. Dall’altro lato della rete Vallefoglia vuole chiudere al meglio prima dei Play Off.

“È vero che domenica abbiamo fatto un passo importante, ma non è finita qui – ha commentato Fabio Tisci in vista della sfida – Abbiamo ancora una partita e siamo state brave a rimettere tutto nelle nostre mani. Ora è fondamentale spingere forte contro Vallefoglia per riuscire a chiudere la stagione con il sorriso, senza dover guardare ai risultati delle altre. Ci stiamo allenando bene, siamo cresciute e abbiamo la giusta fiducia”.