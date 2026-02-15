Auto contro un palo della luce a Bra: intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina a Bra un’auto è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 su richiesta dei carabinieri.

Sul posto è intervenuta la squadra volontaria dei vigili del fuoco di Bra. All’arrivo dei soccorritori il conducente e gli eventuali passeggeri non erano più presenti e al momento non si conoscono le loro condizioni di salute.

L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza del palo della luce, rimasto pericolante dopo l’urto. Le operazioni sono proseguite fino all’arrivo dei tecnici comunali che hanno completato il ripristino dell’area. Non si sono registrati problemi alla viabilità.