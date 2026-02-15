Carlevé 2026: vincono i Desbela di Scalenghe, Mondovì Fiori di Bambù e il gruppo di Sant’Anna [FOTOGALLERY E VIDEO]

Un Carnevale d'altri tempi quello andato in scena oggi pomeriggio, domenica 15 febbraio, all'Altipiano di Mondovì dove gruppi e carri allegorici sono stati accolti da un folto pubblico che ha riabbracciato il ritorno del Carlevé nel rione dopo oltre 15 anni (l'ultima sfilata risale al 2009, ndr).

Nella categoria Carri allegorici, il primo premio è stato assegnato ex-aequo a Scalenghe-I Desbela con “Appesi a un filo” e a Mondovì-Fiori di Bambù con “La danza delle coscienze”, due opere capaci di colpire la giuria per forza espressiva e messaggio trasmesso. Da segnalare la folta partecipazione di Scalenghe, da tempo affezionata a Mondovì, che ha sfilato con 650 figuranti.

Il secondo posto è andato a Centallo-La compagnia dei festaioli con “Beatamente dannati”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Racconigi-I Maraiun con “Retro futuristico”.

Per quanto riguarda i Gruppi mascherati, il primo classificato è stato Mondovì Sant’Anna con “Basta un poco di zucchero” che, anche quest'anno, ha saputo coinvolgere tantissimi bambini e ha proposto costumi realizzati interamente a mano.

Al secondo posto si è piazzata la banda dei Piccoli Mori e delle Piccole Bele, seguita al terzo da Villanova Branzola con “Scapà da cà, tutti a casa… al bar”.

La Coppa del Presidente è stata assegnata a Villafalletto-Le teste mate con “L’Unione fa la forza”, mentre il Premio Bruno Baduero è andato a Mondovì-Fiori di Bambù con “La danza delle coscienze” per lo spettacolare lavoro realizzato sulle luci.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta da Andrea Tonello, Antonio Costamagna, Mattia Germone, Stefania Rossi e Vincenzo Tonello, che ha valutato con attenzione qualità artistica, originalità e impatto scenico delle diverse proposte.