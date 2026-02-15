Mondovì, Donne in Cammino per la Pace: dalla mostra “HeArts of Gaza” ai nuovi eventi del 2026 con le iniziative per l’8 marzo

Le Donne in Cammino per la Pace proseguono anche nel 2026 il loro impegno attraverso flash mob, proposte culturali e il ricamo collettivo sui temi della pace, contro ogni forma di violenza.

Il gruppo conferma la propria attenzione verso tutti i contesti di guerra, prevaricazione e ingiustizia nel mondo, con un focus particolare sulla situazione in Palestina, considerato il silenzio dei media e della politica che fingono di ignorare una emergenza umanitaria infinita, nascosta dietro un falso cessate il fuoco da parte di Israele, che arriva a profanare i luoghi di sepoltura, oltre che continuare a vessare, perseguitare e uccidere la popolazione.

Nei giorni scorsi è stato, inoltre, rendicontato il versamento di 1.000 euro, raccolti grazie alle donazioni degli oltre 800 visitatori della mostra “HeArts of Gaza”, fra cui circa 500 studenti delle scuole dall’infanzia alla primaria di primo e secondo grado. La somma è stata devoluta tramite la piattaforma certificata chuffed.org all’associazione “WE ARE NOT ALONE”, impegnata nel sostegno alla popolazione civile di Gaza con medicinali e beni di prima necessità.

L’attenzione del gruppo è rivolta anche al contesto italiano, con particolare sensibilità verso i temi della democrazia e della libertà di espressione, a causa dei decreti restrittivi recentemente approvati.

I prossimi appuntamenti sono previsti in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna: a partire dal 6 marzo 2026, presso il Caffè Sociale, sarà proposta una rassegna di film aperta alla cittadinanza.

Per aggiornamenti è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del movimento.