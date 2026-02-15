Bra raccoglie i buoni frutti di un anno di esperienza figlia del progetto “Benessere in Bescurone”

Da un anno a Bra è un quartiere popolare tutelato, sostenuto da un personale medico e assistenti professionisti pronti all’evenienza, per porre la cittadinanza qui presente a condurre una vita sana e fatta di interazioni sociali. Tutto questo rientra nel progetto “Benessere in Bescurone”, anche premiato dal Centro Studi Cultura e Società – associazione di promozione sociale Aps-Ets nell’aprile del 2025. Si è posto in tutti questi mesi come fine principale l’ottenimento della qualità della vita all’interno del quartiere e di rafforzare i rapporti umani nella zona “Bescurone” delle case popolari di Bra.

E lo ha declinato in varie forme: dallo sportello di ascolto e orientamento sanitario, detto “Punto di salute di quartiere” - gestito da un assistente sociale e da un infermiere di famiglia e di comunità - a un “Benessere di comunità”. Quest’ultimo è un coinvolgimento attivo della popolazione, con incontri mirati con giovani, anziani, stranieri, famiglie, associazioni e cittadini di quartiere e istituti scolastici del territorio.

Soddisfatti sinora del lavoro i principali operatori di questo progetto: il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l’assessore ai Servizi sociali Lucilla Ciravegna, Lorenzo Povero. medico di quartiere con il suo staff, nonché il supervisore e coordinatore delle attività assistenziali Asl Cn 2 Alba - Bra Mario Grimaldi. Tale iniziativa è curata dal Comune, in collaborazione con l’Asl Cn2, Ali Spiegate Odv e Comitato di Quartiere.