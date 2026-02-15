Dopo oltre 15 anni la sfilata del Carlevé 'd Mondvì torna all'Altipiano [FOTO E VIDEO]

Una splendida giornata di sole ha incorniciato il ritorno del Carnevale di Mondovì all'Altipiano dove l'ultima sfilata si era svolta nel 2009.

Carri allegorici e gruppi mascherati, partendo da via Ortigara, hanno sfilato in corso Alpi, via San Bernardo e corso Europa per raggiungere poi il palco in piazza Monteregale.

I gruppi presenti il Moro Mario Bosia con la Béla Monregaleisa, Cecilia Turbiglio, la Corte e i menestrelli, la banda dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle, la corte di Rekant e Monna Demontina con i menestrelli, la Bella Morazza e la sua Corte, lo Stato Maggiore di Santhià, le maschere dei carnevali ospiti, il gruppo mascherato di Villanova Mondovì-Oratorio con sbandieratori e musici, il numeroso gruppo mascherato Sant'Anna Avagnina “Basta un poco di zucchero”, le mascotte giganti Olaf, Minions, Mario Bros e Bianconiglio, oltre all’Associazione Familupis con trampolieri e acrobati.

Anche quest’anno presenti lo Swinga Brasil Show, con ballerine brasiliane e percussionisti oltre al gruppo mascherato Villanova Mondovì Branzola “Scapà da cà-Tutti a casa... al bar!”, gli sbandieratori e musici di San Damiano d'Asti e il gruppo mascherato Mondovì Fiori di Bambù “La danza della coscienza”.

“La danza delle coscienze” del team monregalese Mondovì-Fiori di Bambù, le Teste Matte di Villafalletto con "L'unione fa la forza", da Racconigi i Maraiun con "Retro Futuristico", da Centallo La compagnia dei festaioli “Beatamente dannati”, presenti poi gli amici di Scalenghe con i desbela "Appesi a un filo” e, ovviamente, il carro del Moro, con la Béla Monregaleisa, la Corte e i menestrelli.

Seconda sfilata per i gruppi, con il numerosissimo "Basta un poco di zucchero" di Sant'Anna Avagnina che, come da treadizione, ha realizzato a mano i costumi per grandi e piccini, la corte di Rekant e Monna Demontina con i menestrelli, la Bella Morazza e la sua Corte, lo Stato Maggiore di Santhià, le maschere dei carnevali ospiti, il gruppo mascherato di Villanova Mondovì-Oratorio con sbandieratori e musici, lo Swinga Brasil Show, con ballerine brasiliane e percussionisti, le mascotte giganti Olaf, Minions, Mario Bros e Bianconiglio, l’Associazione Familupis con trampolieri e acrobat oltre al gruppo mascherato Villanova Mondovì Branzola “Scapà da cà-Tutti a casa... al bar!”.

La sfilata è stata aperta dalle note della Banda Musicale di Mondovì e lo spettacolo è stato accompagnato da street food e ben 3 mongolfiere in Parco Europa per i voli vincolati.

"Il carnevale è di tutta la città – aveva spiegato il presidente della Famija Monregaleisa 1949, Andrea Tonello -, pertanto abbiamo deciso di riportare l'evento all’Altipiano. Oltre ad estendere la manifestazione su più livelli, questo rione ci consente di sfruttare un'area potenzialmente molto interessante per la realizzazione di una sfilata con i carri allegorici, con ampi spazi a disposizione".

"Abbiamo accolto con pieno favore l’idea di riportare la sfilata di carnevale all’Altipiano e in questi mesi, insieme agli uffici e al Comando di Polizia Locale, abbiamo lavorato fianco a fianco alla Famija Monregaleisa 1949 affinché l’opzione si concretizzasse - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Il Carlevé ‘d Mondvì torna così ad essere un evento aggregativo diffuso, con una sfilata a Breo e una tra l’Altipiano e il Ferrone, in perfetta sintonia con la visione amministrativa di un palinsesto annuale che sappia coinvolgere diverse zone cittadine. Dopo la sua riapertura e le felici esperienze del Pyromusical Show e del Night Glow del 7 settembre scorso e del Vertigo Christmas Festival, dunque, Parco Europa si affianca ai centri storici di Piazza e di Breo come sede ottimale per ospitare manifestazioni ad ampio respiro, per una città che pur nella sua eterogeneità geografica, sa presentarsi unita e coesa di fronte a iniziative dal forte potere attrattivo come il Carlevé".

La premiazione alle 17 in piazza Monteregale.