Artesina capitale dello sci alpinismo: nasce la Mondolè Ski Raid

Artesina si prepara a vivere una giornata storica per lo sci alpinismo. Domenica 22 febbraio 2026 andrà in scena la prima edizione della Mondolè Ski Raid, gara individuale inserita ufficialmente nel calendario Coppa Italia FISI, destinata a diventare uno degli appuntamenti di riferimento per il panorama nazionale della disciplina.



L’evento, organizzato dallo Sci Club Tre Rifugi in collaborazione con la stazione sciistica di Artesina Ski, le Guide Alpine, il Soccorso Alpino e numerosi volontari, porterà ai piedi del massiccio del Mondolè atleti di alto livello, giovani promesse e appassionati provenienti da tutta Italia e non solo. Una competizione che unisce agonismo, spettacolo e passione per la montagna, in uno scenario naturale di grande fascino.



Una gara per tutti: Coppa Italia, Open e grande spazio ai giovani. I percorsi si svilupperanno su terreno alpino, prevalentemente fuori pista, con salite, discese tecniche e tratti a piedi che richiedono ottima preparazione fisica e capacità di muoversi in ambiente montano quale vero spirito dello Sci Alpinismo. Il percorso attraverserà alcuni dei punti più suggestivi del comprensorio del Mondolè Ski.



La Mondolè Ski Raid proporrà due percorsi, uno di circa 1700 metri di dislivello positivo ed uno Open di circa 1200 metri di dislivello positivo entrambi con base di partenza e arrivo al Pian della Turra all’interno del comprensorio di Artesina Ski: il percorso porterà gli atleti sulla cima del Mondolè a 2380 m, quale “Cima Coppi” di giornata, dopo aver affrontato i passaggi tecnici del “Canale della Madonnina” e la Cresta Est del Mondolè.



Grande rilievo viene dato anche al settore giovanile: la Mondolè Ski Raid sarà aperta a tutte le categorie giovani a partire dai 12 anni, con tracciati dedicati per ogni singola categoria studiati con dislivelli e difficoltà tecniche adeguate all’età. Una scelta chiara dell’organizzazione per investire sul futuro dello sci alpinismo e offrire ai più giovani la possibilità di confrontarsi in un contesto di alto livello, ma in totale sicurezza.



Con il suo mix di alto livello tecnico, apertura al grande pubblico e forte legame con il territorio, la Mondolè Ski Raid si candida fin da subito a diventare una nuova classica dello sci alpinismo italiano. Un evento che valorizza il territorio: la Mondolè Ski Raid non è solo una competizione sportiva, ma anche un’importante occasione di promozione turistica per Artesina ed il Mondolè Ski in generale e per l’intero territorio di Frabosa. Al termine della gara atleti e spettatori si ritroveranno all’interno del Gala Palace di Frabosa Sottana per le premiazioni ed i festeggiamenti finali.



Una nuova classica è pronta a nascere.